Après de nombreuses semaines de réflexion et de travail marquées par l’incertitude, les Solidarités ont annoncé les Nuits Solidaires. Un événement plus intime, du 26 au 29 août, en lieu et place de la huitième édition des Solidarités qui est reportée à 2022. "Après plus d’une année sans culture et sans rassemblements du vivre ensemble, l’état du secteur et celui de la santé mentale des citoyens sont abîmés et fracassés", explique le directeur et programmateur Denis Gerardy. "Abdiquer et à nouveau passer un été blanc aurait été dramatique à bien des égards."

En 2019, les Solidarités avaient rassemblé entre 60 et 70 000 personnes. Cette année, le site accueillera au maximum 4000 visiteurs par jour et 1500 spectateurs pour les concerts au Théâtre de Verdure. "On s’est dit qu’il était possible de proposer un événement plus réduit mais plein de sens.