Se rendre debout à sa propre opération, c’est possible !

Le CHR Sambre et Meuse est le premier hôpital namurois à le proposer à ses patients en chirurgie de la main depuis près d’un an.

L'hôpital explique : "Cela peut sembler une évolution anodine mais c’est une vraie (R)évolution qui se joue au bloc opératoire du CHR Sambre et Meuse à Namur. Les patients opérés de la main ne sont plus alités pour se rendre au bloc. Ils marchent et portent une tenue plus confortable que la traditionnelle blouse d’hôpital. Des éléments qui contribuent au bien-être du patient, qui se sent moins "malade", plus digne."