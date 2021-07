Après des semaines de survie, de lutte et d'espoir, les organisateurs ont récemment reçu l’autorisation d’organiser un petit Esperanzah! à l'Abbaye de Floreffe. Sous une forme adaptée et dans des conditions particulières certes, mais néanmoins un vrai festival. Ils commentent : "C'était depuis le départ notre principale volonté : pouvoir relancer la culture et soutenir les artistes ainsi que tous les acteurs du secteur, mais en organisant une vraie expérience de festival. Un petit Esperanzah! qui aura tout de l’original et surtout qui pourra se réaliser sans masque et sans distanciation sociale, mais dans un cadre safe !"

Au programme ? 2 jours de fête, de musique et de réflexion sur une autre forme de société. Et comme toujours dans ce festival à part, une ambiance unique, colorée, familiale et surtout, une belle fête, avec du sens et autrement. "Au niveau de la programmation, fidèles à notre ADN, nous ferons découvrir à nos festivaliers des pépites en provenance des 4 coins du monde : Congo, Algérie, Brésil, Martinique, Espagne, Mauritanie et bien sûr de nombreux artistes belges que l'on veut plus que jamais soutenir !"

Cette année, la seule manière de pouvoir faire le festival sans masque et distanciation mais dans un cadre safe c’est de passer par le Covid Safe Ticket. Voici donc la procédure pour pouvoir accéder au festival : https://www.esperanzah.be/pratique/covid-safe-ticket/?utm_source=Esperanzah%21+Presse+Liste&utm_campaign=2527ef4b82-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_19_01_11_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3be585eea4-2527ef4b82-240134233

Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus, accompagnés d’un adulte. 1 ticket par enfant et par jour. Pas de Covid Safe Ticket nécessaire pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus. Pour les bénéficiaires de l'Article 27, les places sont limitées et uniquement accessibles aux bénéficiaires Article 27 résidant en Wallonie. Pour en bénéficier, il est obligatoire de réserver auprès d’Article 27. Personne de contact : Mathilde Freches – 0484/12.99.71 ou mathilde.freches@article27.be. Du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Le programmation complète :

Samedi 31.07.2021 : YSEULT / LA DAME BLANCHE / LUCAS SANTTANA / FULU MIZIKI / OZFERTI / LAS LLORONAS / WINTER WOODS



Dimanche 01.08.2021 : MERYL / MEZERG / JAMES BKS / MAUVAIS OEIL / SUPER SKA / MEYY / ZIZA YOUSSOUF