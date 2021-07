En ce début de saison des camps d’été, un partenariat local a vu le jour entre un groupe de pionniers, l’asbl Qualité-Village-Wallonie et la commune d’Andenne.

Sept pionniers, deux chefs et un cuistot de l’unité de Dottignies (16-18 ans) participent en effet au chantier de restauration de la chapelle Notre-Dame de Liesse et au nettoyage d’anciennes stèles du cimetière de Bonneville. Les pionniers sont accueillis par le comité de village (Comité Bonn’Vie Initiatives&Patrimoine), porteur de ce projet, et sont logés dans une prairie à proximité du chantier.