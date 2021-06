Les piscines au cœur des débats lors du prochain conseil communal de Namur Namur S.M © D.R.

Il sera encore questions des piscines namuroises, ce mardi soir lors du conseil communal de Namur. Plusieurs questions seront posées par le PTB namurois Thierry Warmoes. Au cœur de ses préoccupations : la possible vente par la Ville de la piscine de Salzinnes (fermée définitivement depuis novembre 2020) à un opérateur privé et la possible création d’un centre aquatique à Bouge.