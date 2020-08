Le coronavirus reste une réalité lors de cette rentrée dans les centres sportifs (indoor et outdoor) ainsi que dans les piscines de la Ville de Namur. "Cependant, il est essentiel que les citoyens et citoyennes puissent continuer à pratiquer leur discipline sportive dans les meilleures conditions. C’est pourquoi la Ville de Namur a décidé de prendre différentes mesures spécifiques et limitées dans le temps afin de lutter contre la propagation de l’épidémie tout en permettant à toutes et à tous de profiter des infrastructures sportives mises à disposition", communique l'échevin Baudouin Sohier.

C'est ainsi que la ville dévoile le fonctionnement des piscines communales à partir du mardi 1er septembre 2020 jusqu’à la fermeture définitive de la piscine de Salzinnes au 31 décembre 2020 et sous réserve de nouvelles mesures prises par un prochain Conseil National de Sécurité.

Les particuliers ont accès sur réservation uniquement et dans des créneaux horaires définis, accès aux 3 piscines communales pour le tout public (30 personnes maximum dans le grand bassin et 4 bulles de 5 personnes dans le petit bassin) avec un temps de nage limité à 60 minutes au tarif unique de 1 € la séance (tarif Covid). Pour réserver: piscine de Jambes 081/24.64.94; piscine de Saint-Servais 081/24.64.93; piscine de Salzinnes 081/24.64.91 (piscines.communales@ville.namur.be).

Les clubs, groupes et écoles de natation suivant un horaire établi par le service des Sports (bulle de maximum 50 personnes entraineuse(s) et entraineur(s) compris)

Pas d’accès aux établissements scolaires tous niveaux et réseaux confondus à l’exception des options sportives pour le secondaire et le supérieur

Selon les modalités suivantes: port du masque obligatoire dès l’entrée dans l’infrastructure jusqu’à l’accès aux cabines ou vestiaires ainsi que dès la sortie des cabines ou vestiaires après l’activité; fermeture des piscines pendant 30 minutes entre chaque roulement du public ou de groupes afin de permettre le nettoyage et la désinfection des cabines, vestiaires, sanitaires, douches et plages.

En ce qui concerne les halls sportifs et centres footballistiques pour cette rentrée de septembre (sous réserve de nouvelles mesures prises par un prochain Conseil National de Sécurité), l'acccès est assuré à tous les clubs sportifs et aux établissements scolaires selon un dispositif spécifique est mis en place et est communiqué à tous les utilisateurs et utilisatrices.

"La Ville de Namur suivra les prochaines recommandations fédérales et le système de code couleur pour le sport présenté mercredi par les Ministres des Sports pour apporter d’éventuelles modifications à ce fonctionnement dans le futur", assure l'échevin des sports.