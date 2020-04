Marina et Louis ont fermé, mais partagent leurs secrets de cuisine, et proposent un plat du jour, une quiche et un dessert livrés à domicile

Epicure, c'est l'endroit où luncher en top qualité dans le centre de Namur. Depuis la fermeture de l'horeca, Louis et Marina proposent une recette sucrée ou salée chaque jour sur la page Facebook de l'établissement. Cette seamine, ils ont décidé de faire un test et proposent dès ce jeudi un plat du jour (13€), une quiche du jour accompagnée d’une salade de crudités (9€), un dessert (5€).

"Les plats sont livrés froids et donc à réchauffer chez vous. La commande se fait uniquement par téléphone au 0496/64.37.29 (sms ou appel) entre 10h et 16h. Nous vous livrons chez vous, on dépse au bas de votre porte, dans un rayon de 10 km autour de Namur. Possibilité d’élargir ce rayon pour le commandes à partir de 50€. L'occasion de faire une commande groupée, entre voisins? Le paiement se fait par virement, afin de minimiser tout contact. Un bon de commande avec numéro de compte et communication est glissé dans chaque paquet", expliquent-ils.

Exemple de l'offre de ce jeudi: boulets sauce chasseur avec frites maison (viande de Bovesse, frites maison précuites à repasser à la friteuse), quiche asperges vertes et fromage de chèvre au thym de la petite campagne, tiramisu spéculoos. Le menu est disponible sur la page Facbook d'Epicure.

En attendant, Marina et Louis acceptent de partager leurs recettes sucrées les plus simples avec nos lecteurs. A commencer par les fameuses galettes, recette phare de ce confinement dans pas mal de foyers.

© Epicure



Galettes (pour une trentaine)

4 oeufs

250g de beurre 310 gr de farine

2 paquets de sucre vanillé (ou vanille fraîche)

225g de sucre

1 pincée de sel

Fouetter les oeufs avec le sucre afin de les faire blanchir. Ajouter le sel et le sucre vanillé. Faire fondre le beurre, puis l’ajouter au mélange. Enfin, ajouter la farine et bien mélanger. Dans un gaufrier bien chaud, disposer une boulette de pâte, cuire de manière à avoir une belle coloration.

© Epicure



Rochers noix de coco (hyperfaciles et rapides)

125g de coco

120g de sucre

2 blancs d’œuf

Mélanger les ingrédients, former des petits rochers et les disposer sur une plaque avec un papier sulfurisé ou un tapis silicone. Enfourner 10 minutes à 200ºC. Surveiller la cuisson car elle dépendra de la taille de vos rochers.

© Epicure



Fondants au chocolat (6 pièces)

150g beurre

150g chocolat noir

100g sucre glace

50g farine

3 oeufs

Préchauffer le four à 180ºC. Beurrer au préalable des petits moules. Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. Dans un bol, mélanger la farine et le sucre glace. Incorporer petit à petit les œufs au fouet afin d’éviter les grumeaux. Incorporer alors le mélange beurre/chocolat fondu. Verser le mélange dans les cercles. Enfourner 8 min au minimum. Le centre a une couleur plus foncée, comme un œil qui se dessine car les côtes sont cuits et le cœur reste coulant. Pour les plus gourmands: enfoncer un carré de chocolat blanc au centre de la pâte avant cuisson.

© Epicure



Langues de chat (pour 20 biscuits)

60g de beurre

30g de sucre

1 œuf

60g farine

Préchauffer le four à 190 ºC. Dans un cul-de-poule, crémer le beurre pommade et le sucre à la spatule. Incorporer l’oeuf puis la farine. Mélanger jusqu’à homogénéisation. Préparer une plaque de cuisson avec papier sulfurisé par dessus. Garnir une poche à douille avec le mélange puis faire des petits boudins de 5cm de longueur bien espacés les uns des autres. (Ou bien avec une cuillère si pas de poche). Cuire 10min environ, les bords doivent être brunis et le centre doré. Décoller rapidement et faire refroidir sur une grille.

© Epicure



Crêpes

3 oeufs

3 cuillers à soupe de sucre fin

190g farine blanche

375ml de lait

6 càs d huile de tournesol

Battre les œufs avec le sucre, puis y ajouter la farine tamisée. Enfin ajouter le lait petit à petit pour éviter les grumeaux. Le mélange fait, y ajouter 4 càs d’huile de tournesol, mélanger au fouet. Laisser reposer la pâte 15 min. Faire chauffer une poêle avec le restant d’huile. Verser 1/2 louche, quand les bords de la crêpe se colorent, on la retourne. A priori, pas besoin de graisser votre poêle entre chaque crêpe étant donné que la matière grasse est déjà dans votre mélange.

© Epicure



Madeleines (environ 24 pièces)

190g de beurre pommade

20g de cassonade

150g de sucre

4g de sel

4 oeufs

30g de miel

190g de farine

1 paquet de levure chimique

une gousse de vanille ou zeste d’un citron

Dans la matinée: dans un grand bol fouetter ensemble le beurre pommade, le sucre, la cassonade et le sel. Y ajouter le miel et les oeufs préalablement fouettés et mélanger jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Enfin ajouter la farine en la tamisant ainsi que la levure, mélanger une dernière fois (avec la vanille ou les zestes de citron) Laisser votre mélange de côté 4/5h

L'après-midi: préchauffer votre four à 200ºC, verser le mélange dans vos moules à madeleine (ou autre petits moules) au 3/4 et enfourner 8 à 10 minutes. On avait une bonne confiture de grand mère sous la main du coup on en a ajouté un petit peu dans nos petits moules...