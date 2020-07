Pas très content, Vincenzo Maniscalco (PS), le président du CPAS de Sambreville.

Interrogé lors du dernier conseil communal par Clotilde Léal-Lopez (cdH Plus) à propos de l’engagement, pendant la crise Covid-19, sans appel à candidatures, de personnel à la maison de repos La Sérénité, il n’y va pas par quatre chemins : pour lui la question est choquante. "Nous avons agi dans l’urgence durant la crise pour avant tout assure la continuité des services ainsi que la santé et la sécurité des bénéficiaires. Oui, le CPAS a agi. Oui il a été efficace. Nous avons dû engager, en urgence, sans avoir l’opportunité de recourir à un large appel à candidatures. Ces recrutements ont été réalisés sur base de CDD et si nous les avons confirmés lors du dernier conseil de l’aide sociale sur base des appréciations remises par les responsables techniques. Dès lors, ils respectent les protocoles de recrutement tels qu’adoptés par le conseil de l’aide sociale."