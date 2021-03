Les 106 résidents de la résidence Préhyr, à Rochefort, sont en quarantaine, indiquent MaTélé et l'Avenir. Au total, quatre cas positifs ont été décelés. Quatre cas qui interpellent puisque pratiquement tout le monde (98%) parmi les résidents et le personnel a été vacciné. En attendant un dépistage massif qui doit avoir lieu ce mercredi ou ce jeudi, l'établissement a été mis en quarantaine et toutes les activités, y compris les repas au restaurant et les visites, sont suspendues.

A l'administration communale de Philippeville, la quarantaine est de mise pour tout le personnel jusqu'au 23 mars après que plusieurs personnes ont été contaminées au Covid-19. Le télétravail sera donc de rigueur et les rendez-vous dès lors impossibles jusqu'à cette date.