Cafés et restaurants fermés, il n'y avait pas grand monde dans la capitale wallonne.

Il fallait s'y attendre, les rues de la capitale wallonnes étaient pratiquement désertes ce dimanche après une journée du samedi qui a quand même attiré du monde grâce à au marché hebdomadaire, raccourci. Quelques dizaines de personnes, tout au plus, déambulaient dans Namur sous les quelques éclaircies. Des touristes qui ont fait le déplacement tout comme certaines familles qui profitaient de ce dimanche calme pour (re)découvrir leur ville. « C'est quand même particulier de se promener et de voir que pratiquement tous les établissements Horeca sont fermés (NdlR : seuls quelques commerces qui préparaient des plats à emporter étaient ouverts). Une petite pause aurait fait le plus grand bien mais on a tout de même prévu de quoi en profiter en prenant le nécessaire dans notre sac à dos », confiait Anne, une maman venue avec ses deux enfants et son mari ce dimanche dans le centre-ville de Namur.

Les cyclistes, eux, ont profité de ce calme pour sur les routes pour enfourcher leur deux roues. Des sorties familiales avec enfants ou plus sportives. De deux ou trois personnes au maximum. « C'est assez agréable de rouler dans ces conditions. Dommage par contre qu'on ne puisse pas faire une halte pour prendre un verre comme on a l'habitude de le faire », nous confiait un groupe de trois cyclistes.



La Place du Vieux marché aux Légumes était également déserte. Au moment de notre passage, seul le gérant de l'Enez Grill était présent. "Je me débarrasse d'haricots ! Hier, on a déjà du jeter pas mal de légumes comme des courgettes, des aubergines,... On avait prévu nos stocks pour le week-end et en partie la semaine à venir. On a pu congeler certaines choses mais pour d'autres, on n'a pas le choix, il faut jeter. On profite de ce moment pour faire le grand nettoyage."

© S.M



Les rues namuroises devraient être légèrement plus garnies ce lundi mais pas être noires de monde pour autant.