Depuis près d’un siècle, Campari collabore avec de nombreux artistes. Aujourd’hui, le monde de l’Art – si cher à Campari – connaît une période difficile et l’apéritif italien désire lui apporter son soutien. Pour ce faire, Campari s’associe à cinq artistes belges (Jesse Willems, Bent Van Looy, Marie Rosen, Colin Waeghe et Joëlle Dubois) et expose leurs œuvres à travers la Belgique. Du 13 au 26 octobre, les œuvres originales des artistes seront à découvrir dans les rues de Bruxelles, tandis que des répliques des œuvres viendront habiller les rues de Namur, Anvers et Gand entre le 20 et le 26 octobre et offriront une expérience artistique unique aux visiteurs. Les œuvres originales seront ensuite mises en vente et les bénéfices seront reversés à Brussels Museums. Avec cette initiative, l’apéritif italien renforce encore les liens historiques qui l’unissent au monde de l’Art.

Dans Namur, vous pourrez retrouver les oeuvres à ces adresses :

- En face du numéro 6 de l’Avenue Des Combattants

- À l’intersection de l’Avenue Marie D'Artois et du rond-point Michel Thonard

- Place De La Station - Quai C (sur la gauche)

- Place De La Station, à hauteur de l’entrée de la Gare - Quai A

- Avenue de La Gare,3 – Place de La Station

- En face du numéro 77 de la Rue Rogier

- Rue du Premier Lanciers (au niveau de l’entrée de la Caserne)

- En face du numéro 2 du Boulevard Isabelle Brunel

- En face du numéro 7 de la Rue de La Tour

- Avenue Comte de Smet de Nayer, en face du numéro 3