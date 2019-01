Catherine et Laurent ont opéré dans le namurois.

Le traditionnel rapatriement du Nouvel An organisé par les Responsible Young Drivers (RYD) en est à sa 27ième édition. Le concept est simple : durant la nuit du nouvel an, les volontaires des RYD qui ont entre 17 et 29 ans sillonnent les routes de Wallonie et de Bruxelles et ramènent gratuitement les jeunes et les moins jeunes dans leur propre véhicule. Les fêtards rentrent donc en toute sécurité à la maison. Lorsque toutes les autres solutions (BOB, Taxi, transport en commun, logement sur place) sont épuisées les RYD sont une bouée de sauvetage pour ceux qui n’ont pas pris leurs précautions. Les appels au 0902/69 669 sont reçus par le dispatching, les volontaires les plus jeunes prennent les informations nécessaires à la prise en charge (lieu de fête et de rapatriement, type de véhicule et vérification des documents de bord) avant d’envoyer 2 volontaires, en voiture, sur place. Si tout est en ordre, un des deux prendra en charge les fêtards dans leur propre véhicule. Le deuxième volontaire suivra son binôme afin de le récupérer à la fin de sa mission. Ils repartiront ensuite en duo vers une nouvelle destination. Nous avons rencontré Catherine et Laurent pendant l’exécution de leur mission dans la région de Namur.

© DR



Catherine a 24 ans et habite à Etterbeek. Elle est actuellement doctorante en pharmacie à l’ULB. « Mon copain travaillant actuellement à l’étranger j’ai décidé de passer le réveillon en me mettant au service d’une belle cause. » Laurent, 24 ans, habite La Hulpe. Il vient de terminer un master en gestion à l’UCL. « J’ai voulu m’investir dans les RYD pour un jour. Il reste 51 WE dans l’année pour faire la fête. » Tous les deux ont passé un test de conduite à Bruxelles avant d’être accepté comme chauffeur pour l’opération de rapatriement. Une longue nuit les attend et ils nous quittent car ils viennent tout juste de recevoir leur première mission.