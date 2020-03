Le projet Gardons le contact vise à faire en sorte que confinement ne rime pas avec isolement

"En cette période d’épidémie, les mesures de confinement, bien qu’indispensables, risquent d’augmenter l’isolement des personnes dont l’entourage est peu présent ou inexistant. Pour maintenir le lien, la Ville de Namur met en place un dispositif d’appels téléphoniques", informe le président du CPAS en charge de la cohésion sociale Philippe Noël.

Concrètement, toute personne qui est seule ou se sent seule peut s’inscrire afin d’être contactée par un membre du personnel communal ou par une personne volontaire sélectionnée et encadrée par la commune. L'inscription se fait par téléphone au 081/24 72 54 (du lundi au vendredi de 14h à 17h) ou par e-mail à solidarite@ville.namur.be. Il est aussi possible de transmettre les coordonnées d’une personne à qui un appel ferait chaud au cœur. Son accord sera vérifié lors du premier appel.

"Le projet Gardons le contact vise à faire en sorte que confinement ne rime pas avec isolement", indique Philippe Noël, à l’initiative du dispositif. Le projet est porté par le service de Cohésion sociale de la Ville de Namur, avec l’appui du CPAS et des autres services de la Ville. Une initiative qui se veut complémentaire aux multiples actions similaires portées par des associations ou des citoyens.

"L’objectif premier est de maintenir le lien. Si des besoins sociaux sont décelés, la Ville active les partenaires du réseau et ses propres ressources pour tenter d’y apporter les réponses adéquates. A l’issue du premier échange, la personne appelée et celle qui appelle conviennent ensemble du rythme de leurs rendez-vous téléphoniques", détaille celui qui avait déjà en tête de lancer un dispositif de ce genre, et qui le concrétise dans l'urgence en raison de l'épidémie de coronavirus.

Sachant que l’âge augmente le risque d’isolement, quelque 16.700 namurois et namuroises de 65 ans et plus recevront, cette semaine, un courrier les invitant à s’inscrire à ce programme.