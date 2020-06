Au menu: un nouveau resto bistronomique, un nouveau restaurant sicilien, le retour d'une table libanaise...

L'époque est contrastée dans le domaine de l'horeca namurois. Alors que certains chefs préfèrent réduire la voilure, fermer à midi ou la moitié de la semaine pour économiser du personnel ou retrouver une vie de famille, d'autres ont pris l'option d'ouvrir 7 jours sur 7 ou de se lancer dans de nouvelles entreprises. Certes, elles étaient souvent prévues avant le confinement. Mais aujoud'hui, alors que la viabilité de certais établissements est en question, de nouveaux restaurants ouvrent, déménagement ou changent de direction. En voici une nouvelle salve.

© Les Sens du goût

Nouveau duo pour Les sens du goût

Les Sens du goût, rue des Bas Prés à Salzinnes, a changé de tête. Cela s’est passé juste avant le confinement, durant lequel le nouveau duo Vivien (chef de cuisine) et Benjamin (maître d’hôtel et sommelier) avait proposé des burgers gastronomiques à emporter. Depuis la semaine dernière, ils ont enfin pu lancer leur cuisine, mêlant créativité, finesse et rigueur dans le répertoire français mâtiné d’inspirations orientales et asiatiques. Exemples : ceviche de truite saumonée, homard rôti à l’artichaut, ris de veau meunière, agneau en croûte de pistache…

© Les Potes au feu

Deuxième inauguration pour Les Potes au feu

Le 4 avenue de la Plante, à côté du casino, a vu passer des restaurants gourmands ces dernières années, des Trois Petits Cochons d’Alain Dewulf à Bistro Phil (successeur d’Au Phil des saveurs) de Philippe Garcia. Juste avant le confinement, Damien Gorjanec (Le Comptoir de l’eau vive) et Francois Schepens (La Plage d’Amée) y avaient ouvert Les Potes au feu trois semaines à peine avant le confinement. Ils rouvrent cette semaine avec une cuisine bistronomique, écoresponsable, locale et de saison. Ils réservent d’ailleurs leurs mardis pour aller à la rencontre des producteurs et s’inspirer des produits pour élaborer leur menu. Ils ouvrent ce mercredi midi.

PhilFa, une nouvelle brasserie dans le centre

Nous enaviosn déjà parlé, c'est désormais fait. Fini la boulangerie-pâtisserie Dumont à côté du Prince Baudouin. Elle rouvrira un comptoir en juillet à côté du café de Flore rue de Marchovelette à Namur. Les anciens patrons ont gardé l’endroit de l’ancien salon de thé et fait des travaux. La brasserie PhilFa a ouvert ce mardi. On peut y boire un verre en journée ou en soirée, mais surtout manger un bout y compris le dimanche. Une pause sucrée est possible l’après-midi. Des classiques de brasserie y sont proposés sur une carte plus longue qu’auparavant et l’endroit compte une jolie cave à vins. Lé déco y est particulièrement réussie (photos).

© Chemin du cèdre



Le Chemin du cèdre ouvre avenue de La Plante

Longtemps installé rue Saint Loup, le restaurant libanais Le Chemin du cèdre a connu un revers de fortune il y a plusieurs mois et a été contraint de ferme. En novembre, il annonçait qu'il serait de retour bientôt dans un autre endroit. Il s'agit du local laissé vide par FredLi avenue de la Plante. L'ancienne friterie a été transformée et le retaurant a proposé ses spécialités (houmous, taboulé, falafel...) ainsi que ses couscous à emporter. Le restaurant n'a pas encore annoncé de date d'ouverture pour le service en salle, mais cela semble imminent.

© Bocata et Ceatera (Veronesi)



Bocata et Ceatera, encore plus de plaisirs à partager

Manolo Bocata, au coin de la rue des Brasseurs et de la rue du Bailly, devient Bocata et Ceatera. C'est toujours Cindy qui propose de merveilleux sandwiches froids et chauds dans un pain créé sur mesure par la boulangerie Lefranc. Mais elle ajoute des cordes à son arc. En plus du lomo, de la pluma, de l'effiloché de joue de porc ibérique et autres délices, elle propose désormais du poulet mariné à l'huile de romarin et compte bien ajouter des nouveautés à la carte.

© Passione



Passione, un nouveau restaurant sicilien à Bouge

On en a vu défiler, des restaurants au 140 avenue du Grand Feu à Bouge, dans ce local qui surplmobe la route de Hannut! Après Le Grand Feu, 13 en vue, La Table gourmande... Un nouvea venu prometteur, Passione Ristorante, vient d'y prendre ses quartiers. Il s'agit d'un restaurant sicilien. Outre les pizzas napolitaines, des plats de pâtes, on y trouve aussi des poissons et fruits de mer, du vitello tonnato et autres spécialités.