Est-ce un autre effet du confinement ? Les stages nature et pêche du Lac de Bambois n’ont jamais été autant plébiscités. Un programme varié autour des riches faune et flore du site attend les quelque 180 chanceux qui ont pu réserver leur place à temps…

Pour la 3ème année consécutive, le Lac de Bambois, à Fosses-la-Ville, organise des stages nature et pêche pour enfants pendant les vacances scolaires. S’ils ont rencontré leur public dès leur mise en place, leur succès est aujourd’hui tel qu’ils affichaient complet à peine une semaine après la décision du Conseil National de Sécurité de les maintenir au programme.

Les organisateurs indiquent : " Au-delà de l’attractivité habituelle de ce type d’activités, nous y voyons aussi une conséquence du confinement : besoin de se défouler en plein air, vacances à l’étranger annulées, congés reportés… Pour satisfaire un maximum de demandes, nous avons doublé la capacité de la plupart des stages nature. Nous avons aussi renouvelé notre offre en proposant des thématiques inédites. Ainsi, le stage « Vingt-mille lieues sous le lac » plongera les enfants dans l’œuvre de Jules Verne en les emmenant à la découverte des créatures de l’étang (construction d’un aquascope, pêche à l’épuisette, balade en barque…). En août, « Les naufragés du lac » apprendront à survivre dans la nature : construire sa cabane, des objets de la vie quotidienne, cuisiner des plantes sauvages… Les plus grands pourront s’essayer à la vidéo en réalisant un court-métrage sur la faune et la flore du site. Les enfants rentreront chez eux tantôt avec une boîte à trouvailles, tantôt avec un carnet de voyage bien rempli ou présenteront à leurs parents une mini-exposition en fin de semaine."

En tout, plus de 180 jeunes stagiaires fouleront les sentiers du lac cet été. Dès septembre, les ateliers des aventuriers-nature et de l’école de pêche reprendront du service les mercredis après-midi. Il sera de nouveau possible également de fêter l’anniversaire d’un enfant au lac, grâce aux formules de chasses au trésor autour du Moyen Age ou dans l’univers magique des gnomes. Pour celles et ceux qui souhaiteraient encore participer à un des stages, il est toujours possible de s’inscrire sur liste d’attente par mail via idef-bambois@skynet.be ou par téléphone au 071/71.43.89. Ils seront rappelés en cas de désistement. Pour plus d’informations sur les stages : https://www.lacdebambois.be/stages-nature/