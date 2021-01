Les métiers de contacts ne se limitent pas aux salons de coiffure et d’esthétique. À Namur, il y a une dizaine de tatoueurs qui eux aussi en appellent à la réouverture. "Je me sens clairement abandonné par l’État et il n’y a jamais aucune communication concernant notre secteur d’activité", explique Geoffrey Daeghsels, propriétaire du Black Ship Tattoo à Salzinnes. "J’ai 35 ans, cela fait plus de 20 ans que le tatouage est ma passion. C’est ce qui me fait vibrer. Jamais je n’aurais pensé être à l’arrêt sept mois sur une année."

Une fermeture d’autant plus incompréhensible que la profession a les outils pour pouvoir mettre en place un protocole très strict. "Nous avons une formation obligatoire sur l’hygiène. Même en temps normal, nous désinfectons le poste de travail pour éviter des contaminations croisées et nous devons régulièrement nous laver les mains. Lorsqu’on a pu reprendre en juin, j’ai espacé les tables, j’ai fait en sorte que les clients ne se croisent pas. Je n’en ai d’ailleurs pris que deux par jour, toujours sur rendez-vous. Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai changé de masque. Cela m’a coûté 400 euros par mois. Quand je vois le manque de règles d’hygiène dans certains commerces, l’incivisme de certaines personnes ou les bus bondés qui passent devant chez moi, je comprends d’autant moins ne pas pouvoir exercer mon activité."

Forcément, plus les semaines passent, plus cela devient tendu financièrement. "Je suis propriétaire du bâtiment depuis trois ans, cela fait un solide prêt à rembourser. Les cotisations sociales ont été gelées dans un premier temps mais on a fait que reporter le problème. Je viens de recevoir une facture. Je dois m’acquitter de quatre trimestres en même temps, soit 3.000 euros."

Et l’absence de perspectives n’arrange évidemment rien. "Début mars est évoqué, c’est déjà trop tard. Si nous avions un salaire garanti de politicien, on ne se plaindrait pas mais le droit passerelle, non seulement ne permet pas de survivre mais ne paie pas non plus tous nos frais fixes. Le plus dingue, c’est que toutes ces décisions ne reposent sur aucune étude scientifique."

Grégory Piérard