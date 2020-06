Les commerçants namurois se plaignent de leurs vitrines masquées en journée et des reliefs de la fête de la veille à nettoyer.

Compliqué d’être commerçant à Namur. Sans vouloir stigmatiser le secteur horeca, plusieurs nous ont alertés sur leurs tracas depuis que la ville de Namur a autorisé l’extension de terrasses sans leur autorisation. Ils n’ont pas souhaité que leurs identités soient mentionnées, mais leur désarroi et sentiment d’injustice sont grands.

Il y a cette boutique dont la vitrine est obturée le midi par les chaises du resto d’à côté. "Normalement, c’est juste le soir, quand les boutiques sont fermées, que les établissements horeca peuvent étendre leurs terrasses devant chez nous."

Il y a tous ces commerces jouxtant des bars qui doivent ramasser les mégots de cigarette et nettoyer les reliefs que la fête de la veille a laissés chaque matin ou presque. "Nous en avons parlé à la Ville, mais c’est comme si elle avait décidé qu’il fallait sauver l’horeca et pas les autres commerces même si elle affirme le contraire."

Ce n’est pas la jalousie qui les pousse à ce ras-le-bol, mais l’urgence de devoir redresser la barre après avoir fermé pendant de longues semaines. "Ce qui est particulièrement injuste, c’est que nos clients doivent attendre à l’extérieur du magasin que la personne précédente sorte alors qu’il y a du monde agglutiné dehors qui bafoue les règles de distanciation."

Voire pire. "Certains n’osent plus rentrer dans le magasin ou n’osent plus descendre en ville en voyant les photos de la foule alors que la crise sanitaire est toujours présente. Nous, on respecte les consignes à la lettre et juste à côté, c’est l’anarchie la plus totale. Il ne peut pas y avoir un poids et deux mesures jusqu’à la fin de la crise comme c’est le cas depuis quinze jours. Si on les dissuade d’entrer, ils achèteront en ligne."

Le problème se pose surtout avec les bars. La police constate la foule, mais se dit impuissante dès lors qu’elle est à l’extérieur. Les tables sont espacées comme prévu, mais les chaises et les personnes, même nombreuses et proches n’enfreignent aucune règle. Certains patrons de bars semblent de bonne foi devant des clients qu’ils disent ruser.

D’autres enfreignent les règles sciemment. Ainsi la police a-t-elle sorti plusieurs dizaines de personnes d’un bar de la place du marché aux légumes la première semaine de réouverture alors qu’ils ne pouvaient être que 10 à l’intérieur. Tandis qu’un contrôle à la lampe de poche a été opéré dans un établissement de la rue des Brasseurs il y a quelques jours. Après l’heure autorisée, il avait fait mine de fermer, mais une vingtaine de personnes continuaient de consommer à l’intérieur. Ils ont été pris sur le fait, mais n’ont pas reçu d’amende.