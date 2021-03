Jusqu'à 14 ans de prison pour les tortionnaires de Fosses-la-Ville. " Je suis satisfait du jugement mais qu'un condamné soit en fuite, ça ne me fait pas peur mais ça fait ch...", témoigne la victime.

Lorsque nous apprenons le contenu du jugement prononcé ce jeudi matin par le tribunal correctionnel de Namur, Dorian, 21 ans, nous clame son soulagement au regard de la lourdeur des peines. "Mais qu'un des condamnés soit en fuite, ça, ça me fait chier. Je n'ai pas peur qu'il s'en prenne à moi, mais je trouve déplorable qu'il n'assume pas ce qu'il a fait. Le connaissant, cette fuite de responsabilité ne m'étonne pas. " Torture, viol, séquestration, traitements inhumains et dégradants, coups et blessures, menaces,... Ce sont quelques unes des préventions dont devaient répondre les cinq hommes qui s'en sont pris à Dorian Jacobs, la nuit du 24 au 25 juin 2019 dans son appartement de Fosses-la-Ville. Dorian réagit au jugement...

(...)