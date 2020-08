La prison de Namur, longtemps considérés comme l'une des plus vétustes du royaume, est en rénovation depuis un certain temps. Mais pendant deux semaines, les riverains en seront plus impactés que précédemment.

"Nous devons remplacer les portes d’accès du chemin de ronde de la prison. C’est pourquoi, durant la semaine du 17 au 21/08/2020 et la semaine du 24 au 28/08/2020, et sur ordre de l’arrêté de police portant la référence A984T, le stationnement des véhicules sera interdit au niveau de la rue Asty-Moulin sur une distance de 150 ètres par rapport à la zone de travaux (située au niveau du n°11)", prévient l'etrerise Duchene en charge du chantier.

Un cheminement piéton est prévu et une bande de circulation de minimum 3 mètres maintenue en permanence.