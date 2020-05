Les travaux d’étanchéité menés par la société Bajart reprendront dès ce lundi 11 mai

"Les travaux d’étanchéité du pont des Hollandais menés par la société Bajart reprendront dès ce lundi 11 mai et occasionneront l’interdiction totale de circuler sur le pont, y compris à pied, jusqu’au 8 juillet sous réserve du bon déroulement des travaux et des conditions climatiques", informe la ville de Namur.

Conséquence sur la circulation des véhicules et des vélos: il sera impossible de transiter par la route Merveilleuse, dans un sens comme dans l’autre pendant la durée du chantier. Les infrastructures touristiques resteront accessibles, selon leur date de réouverture et leur localisation, par le haut ou le bas de la voirie.

Une déviation, accessible de 8h à 20h, sera mise en place via les escaliers qui mènent de l’Atelier de parfumerie Guy Delforge (situé en haut du pont) à l'Espace archéologique Saint-Pierre (situé en contrebas du pont). Vu la configuration des lieux, cette déviation sera non accessible aux PMR et aux poussettes.

© Namur



Pour rappel, le chantier en cours de réfection du pavage de la route Merveilleuse, réalisé par la société Colas, devrait également s’étendre jusque début juillet.

L’organisation de ce chantier permet une circulation alternée réglée par feux lumineux dans la partie haute et la partie basse de la voirie. A noter toutefois que seule la circulation piétonne est possible entre la Tour Joyeuse et la zone du logis comtal jusqu’à la fin mai.