Le parquet de Namur a requis jeudi jusqu’à 7 ans de prison à l’encontre de 7 prévenus devant répondre de préventions de vol avec violence, de vols simples et qualifiés, de recel et de fraude informatique, commises dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

Trois frères originaires de Fernelmont étaient à la tête de cette association, selon le ministère public. Le fait le plus grave reproché au principal prévenu, âgé de 26 ans, et à deux autres complices, est un vol avec violence commis la nuit au domicile d’une dame née en 1946, en novembre 2020 à Jodoigne. Celle-ci a été projetée au sol et menacée avec un marteau, elle a subi une incapacité de plus de 4 mois. Son sac, une carte bancaire avec laquelle des retraits dans des magasins de nuit ont été réalisés et un téléphone lui ont été dérobés. Un deuxième vol avec violence, celui d’un téléphone, lui est également reproché.

Toute une série de vols simples et qualifiés ont été commis par les prévenus en province de Liège et de Namur : des voitures, une remorque-plateau, une pelleteuse, des tablettes, de la nourriture, un nettoyeur, des jetons de car-wash, des outils, une scie-sauteuse, un chapiteau, un comptoir réfrigéré, 300 litres de mazout, un van pour chevaux, un projecteur…

Le substitut Gaublomme estime la prévention d’association de malfaiteurs établie, "les vols n’étant pas occasionnels, les membres du groupe fonctionnant ensemble au moment propice". 7 ans sont requis contre le principal prévenu, auteur des 2 vols avec violence, en état de récidive. "Il a par ailleurs brisé son bracelet électronique, a de nombreux antécédents et est consommateur de cocaïne". 5 ans sont requis contre une complice qui a toujours droit au sursis, tout comme les 2 frères du principal auteur, contre qui 3 ans sont requis. 20 mois sont requis contre un dernier prévenu qui a également droit au sursis, une peine de travail et l’acquittement sont réclamés pour les deux derniers acteurs de ce dossier.

Le conseil du premier protagoniste, détenu depuis novembre 2020, conteste et plaide l’acquittement pour 12 des préventions qui lui sont reprochées, estimant que de nombreux faits lui sont imputés par des co-prévenus qui "chargent la barque". Pour l’avocat, les prévenus n’ont pas agi en tant qu’association de malfaiteurs. "Il n’y avait pas de structure préétablie, de rôles définis, de préparation, ils agissaient au cas par cas". Pour les préventions de vols, un sursis probatoire est sollicité.

Un sursis et une peine de travail sont plaidés pour les 2 autres frères impliqués dans le dossier, alors que les 3 autres prévenus sollicitent un sursis probatoire, une peine de travail, et l’acquittement.

Jugement le 17 février

JVE