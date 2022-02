Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi jusqu’à 6 ans de prison à l’encontre de plusieurs prévenus devant répondre de préventions de vol avec violence, de vols simples et qualifiés, de recel et de fraude informatique, commises dans le cadre d’une association de malfaiteurs.

Trois frères originaires de Fernelmont étaient impliqués dans ces agissements. Le fait le plus grave reproché au principal prévenu, âgé de 26 ans, et à deux autres complices, est un vol avec violence commis la nuit au domicile d’une dame née en 1946, en novembre 2020 à Jodoigne. Celle-ci a été projetée au sol et menacée avec un marteau, elle a subi une incapacité de plus de 4 mois. Un deuxième vol avec violence, celui d’un téléphone, lui est également reproché.

Toute une série de vols simples et qualifiés ont été commis par les prévenus en province de Liège et de Namur : des voitures, une remorque-plateau, une pelleteuse, des tablettes, de la nourriture, un nettoyeur, des jetons de car-wash, des outils, une scie-sauteuse, un chapiteau, un comptoir réfrigéré, 300 litres de mazout, un van pour chevaux, un projecteur …

Le principal prévenu écope d’une peine de prison de 6 ans. Des peines de 3 ans de prison ont été prononcées, la première es assortie d’un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive effectuée, la seconde d’un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive effectuée. Des peines de travail de 300 et 180 heures ont été prononcées, tout comme un acquittement.