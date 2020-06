Les réouvertures se feront sous certaines conditions et sont adressées à des publics différents.

Le bourgmestre de Namur Maxime Prévot a annoncé ce lundi après-midi que les conditions étaient réunies pour que les trois piscines communales (Salzinnes, St-Servais et Jambes) puissent rouvrir leurs portes. Celle de Salzinne rouvrira dès le 1er juillet, les deux autres dès le 6 juillet car l'Inasep doit encore effectuer des tests de qualité de l'eau. Ces réouvertures se feront néanmoins sous certaines conditions et pour des publics différents.

La piscine de Salzinnes ne sera accessible qu'aux clubs. "Les particuliers ne seront pas admis car sa configuration ne permet pas d'éviter le croisement des flux. L’accueil des clubs se fera sur réservation, 48 heures à l'avance avec un maximum de 50 personnes. La prise de douche sera obligatoire à l'arrivée et facultative à la sortie. Une période de battement de trente minutes sera appliquée entre chaque club », a précisé Maxime Prévot.

Les piscines de Jambes et de St-Servais rouvriront quant à elles dès le 6 juillet de 7h30 à 20h30, sur réservation, et ne seront accessibles qu'aux particuliers et aux familles, avec une bulle sociale maximale de cinq personnes. « La durée de présence sera limitée à 1h30 avec un maximum de 30 nageurs/heure dans le grand bassin, soit un maximum de 360 nageurs quotidiennement.Les familles n'auront quant à elles accès qu'aux petits bassins qui seront divisés en quatre zone. Il y aura toujours une période de battement de 30 minutes entre chaque plage horaire. Les cabines individuelles et casiers seront réservés aux nageurs, les vestiaires collectifs aux nageurs. Pour compenser, le tarif sera rabaissé à 1€/pers. », a terminé Maxime Prévot.