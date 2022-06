Namur accueillera la seconde édition du Vino Village (Ndlr : la première a eu lieu en 2019 à Ixelles), événement dédié aux vins ligériens, le 23 juin de 17h à 21h30 sur la Place d’Armes. Onze cavistes locaux seront présents pour rencontrer les amateurs de vin.

Pour cette nouvelle édition, le Val de Loire sera mis à l’honneur. « Cette région ne cesse d’évoluer et fait partie des vignobles les plus demandés du moment : en Belgique, son succès ne se dément pas, avec une progression de +9,8% en volume pour l’année 2021. Le vignoble du Val de Loire en propose pour tous les goûts : ses vins se déclinent en blancs (45%), rosés (26%), rouges (19%) et fines bulles (10%). Les Vins du Val de Loire ont pour point commun d’être Fins, Frais, Fruités et Floraux (= 4F de la Loire), soit idéaux pour les températures estivales plus chaudes », indique l’organisation.

Parmi les appellations à déguster lors de la soirée, les participants pourront découvrir Chinon, Coteaux du Layon, Gros Plant du Pays Nantais, IGP Val de Loire, Jasnières, Muscadet, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saumur, Touraine, Vouvray,…

L’accès à l’événement sera gratuit mais les dégustations seront payantes, à un prix abordable. Pour 5€, chaque visiteur pourra acquérir un pack comprenant un verre à vin Vino Village à conserver chez soi, un passeport reprenant les cavistes participants ainsi que leurs promotions et trois jetons de dégustation (1 jeton = 5 cl, des jetons de dégustation supplémentaires peuvent être achetés au prix de 1€/jeton).

Cette soirée sera par ailleurs le point de départ de la Quinzaine des cavistes, soit deux semaines durant lesquelles les cavistes présents lors du Vino Village vous proposeront des promotions sur leurs Vins du Val de Loire.