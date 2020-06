Les visites touristiques de la Citadelle de Namur reprendront le 15 juin, a indiqué samedi le bourgmestre de la capitale wallonne, Maxime Prévot.

La décision concerne les visites de l'espace Terra Nova, celles des souterrains et le petit train touristique. Les réservations sont obligatoires. La distanciation sociale sera également de mise, alors que le port du masque sera obligatoire pour les souterrains et recommandé pour les autres visites et activités. L'espace Horeca de Terra Nova sera lui réaménagé et ouvert le vendredi, le samedi et le dimanche, a encore précisé la Ville de Namur.

Le Parc attractif Reine Fabiola ouvrira à partir du 1er juillet car les parcs d'attraction ne peuvent pas reprendre leurs activités avant cette date.

Les visites guidées de Namur reprendront progressivement dès lundi mais il est préférable de contacter l'office de tourisme au préalable. Beaucoup de guides étant des personnes âgées, les effectifs seront réduits.

Les Namourettes sont prêtes, quant à elles, à reprendre du service sur la Meuse mais il faudra encore un peu patienter. La navigation assimilée à des croisières reste interdite et la capitale wallonne attend le feu vert de la Région wallonne. Dès leur réouverture, le port du masque y sera obligatoire.

Enfin, le centre d'information touristique de la gare de Namur sera à nouveau ouvert 7 jours sur 7 dès lundi. Il faudra toutefois ne pas y être à plus de quatre et le port du masque y sera obligatoire vu la proximité de la gare.