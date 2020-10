Cette année, bien qu’il n’y ait pas eu de pèket, de dispouye, ou de Fêtes de Wallonie dans la rue comme nous les connaissons, les Wallo 2.0, qui se sont majoritairement déroulées sur internet, ont remporté malgré tout un franc succès. En cette année particulière, le Comité Central de Wallonie, en partenariat avec le Collège des Comités des Quartiers Namurois, avait décidé de réussir ces Fêtes, certes bien différentes des autres éditions, sous différents thèmes symboliques face à la pandémie de coronavirus qui nous touche : la solidarité, le folklore et le devoir de mémoire.

Le CCW indique : "Notre campagne de communication, essentiellement composée de vidéos teasing, de lives et de reportages photos, a été suivie par pas moins de 320 000 utilisateurs sur la page facebook des Fêtes de Wallonie et représente 711 000 vues cumulées. L’intérêt conséquent de la part du public pour nos vidéos, notamment celle des remerciements envers les travailleurs qui a été vue plus de 106.000 fois, prouve que la population namuroise était au rendez-vous. Concerts, spectacles, cérémonies, tous nos événements ont dans l’ensemble été un véritable succès et figurent dans le top 10 de nos statistiques."

Vidéo - Travailleurs 106.669 Vidéo - Teasing Wallo2.0 s 65.056 Vidéo - Recette - Cuve à bière 47.178 Vidéo - Recette - Temps des Cerises 36.500 Vidéo - Archives Folklore 31.339 Vidéo - Archives Walloniades 27.781 Vidéo - Recette - Brasserie François 27.615 Vidéo - Teasing Concerts 25.012 Live - Concert d’Attitude chante Johnny Hallyday 22.627 Live - Cérémonie d’Hommage et de remerciements 21.431