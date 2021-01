Le beau-père a notamment reçu un coup de pied au visage et un coup de crosse

Le parquet de Namur a réclamé des peines de 6 et 8 mois de prison ce lundi à l’encontre de deux frères Namurois pour des faits de coups et blessures avec préméditation dans le contexte familial remontant à novembre 2016 et ayant eu lieu dans le centre-ville de la capitale wallonne.

Laurent (prénom d’emprunt), explique : « Le 13 novembre, j’étais seul. Le compagnon de ma mère lui a donné des coups. Je l’ai vue par terre et, hors de moi, je lui ai mis un coup, il n’y a pas eu d’acharnement de ma part. J’en ai ensuite parlé à mon frère et nous avons décidé d’aller trouver cet homme le lendemain. Mais ce n’était pas une expédition punitive. » L’un des deux frères aurait alors sorti une arme factice pour donner un coup de crosse à celui qui avait molesté leur maman. Ce dernier a alors pris la fuite, dégringolant au passage dans les escaliers.

L’avocat des deux prévenus plaide la suspension simple du prononcé. Si la dame victime de coups est décédée d’autres causes il y a 3 mois, les relations s’étaient améliorées avec celui qui avait levé la main sur elle.

Jugement le premier février.