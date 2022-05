Les autorités communales namuroises ont récemment annoncé leur volonté d'avancer, en collaboration avec l'OTW et le SPW, sur le projet de P+R à Erpent le long de la N4. Le conseil communal a ainsi approuvé un projet de convention de partenariat public avec l'OTW relatif à l'aménagement et l'équipement d'un parking relais à Erpent.Cela relance la nécessité de créer une liaison cyclable sécurisée et de qualité entre Erpent et Jambes sur la N4, comme le prévoit le Plan Infrastructures et Mobilité pour tous (PIMPT) initié par le Ministre Henry. La bande cyclable actuelle sur l'avenue de Luxembourg est dangereuse et le revêtement en piteux état.Le député Stéphane Hazée a dès lors récemment interrogé le Ministre des infrastructures Philippe Henry (Ecolo) au sujet de la liaison cyclable entre Jambes et Erpent sur la N4.

Les perspectives avancées par le Ministre Henry sont positives et le dossier avance. Le Ministre indique : « Dans le premier tronçon, entre le futur P+R de Erpent et la rue de Géronsart, les aménagements cyclables existants seront maintenus et améliorés et les cyclistes pourront utiliser les nouvelles bandes bus. Dans le second tronçon, entre la Rue de Géronsart et le carrefour de l’Orjo (N4/N90), des pistes cyclables seront aménagées à côté de la bande bus, afin de garantir un espace tampon d’environ 3m avec la bande de voitures. Ce projet a été étudié en collaboration entre les services de la Ville de Namur, l’OTW, les services de Police et les autres directions de la sécurité routière au SPW MI. En outre, les plans ont été validés par la Ville de Namur et les différents intervenants du projet. La dernière version du plan du P+R a d’ailleurs été directement intégrée au plan d’aménagement de la voirie. Les aménagements des quais bus PMR proposés par le TEC ont également été intégrés aux plans du SPW MI. Le cahier spécial des charges sera proposé en adjudication à la SOFICO d'ici quelques semaines, au mois de juin 2022. Les travaux sont annoncés pour 2023 »

"Ces aménagements sur cet axe important et dangereux sont attendus par les cyclistes. Il est donc important que le dossier progresse dans son parcours administratif et puisse aboutir dans l'année qui vient", conclut Stéphane Hazée.