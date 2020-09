Ce samedi 3 octobre, de 9h30 à 16h00, la Ligue Cardiologique Belge installera un stand de dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire à Namur, dans la Rue de Fer.

Les tests seront gratuits et effectués par des infirmiers et infirmières, en la présence d’un cardiologue et de représentantes de la Ligue Cardiologique Belge. Ce sera l’occasion pour les Namuroises et Namurois de se poser les bonnes questions quant à leur santé, et d’être redirigés vers un rendez-vous médical approfondi si besoin.

Les maladies cardiovasculaires restent aujourd’hui l’une des premières causes de mortalité en Belgique. Un dépistage régulier permet d’éviter les mauvaises surprises. Pour rappel, les facteurs de risque cardiovasculaires sur lesquels nos comportements individuels ont de l’influence sont les suivants : le tabagisme, le cholestérol, l’hypertension artérielle, la sédentarité, l’excès de poids et l’alimentation