Livio et Patricia ont vécu ensemble durant cinq ans dans la région de Florennes. Cinq années durant lesquelles les violences ont été multiples. « Un couple volcanique et toxique », comme le relève la défense. Tous les deux ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant ce mercredi matin pour trois faits distincts.

Le premier remonte au 1er juin 2017, lors d'un repas. Livio aurait porté des coups à sa compagne. « Je conteste. Elle me menaçait avec un couteau. Je l'ai maintenue puis je l'ai poussée. Elle a glissé et s'est blessée à la tête. » Une version confirmée par Patricia qui précise néanmoins que si elle a brandi l'arme, c'est parce que son compagnon était agressif.

Le second fait remonte, lui, au 17 juin 2017 à Philippeville. Après avoir bu quelques verres en terrasse, le couple va faire ses courses. « On s'est alors disputé pour savoir qui de nous deux allait conduire pour rentrer. Il y a eu échanges de gifles dans le véhicule », explique Livio. Patricia était au volant. Quand les policiers sont intervenus, elle avait le visage ensanglanté.

Une troisième scène de coups aurait à nouveau eu lieu un soir de mai 2018. « Là aussi, je conteste. Je dormais. Madame est venue dans la chambre et a cassé un cadre qui contenait une photo de mon fils. Je l'ai repoussée pour la faire sortir.»

Comme le relève le président du tribunal, ce dossier de violences conjugales est animé par une constante : la consommation d'alcool pour chacun des deux prévenus. « Ils étaient ensemble depuis cinq ans et il y avait un réel problème à ce niveau. On était néanmoins dans un processus de domination de la part de monsieur », précise le parquet de Namur qui requiert quinze mois de prison avec sursis probatoire à son encontre et ne s'oppose pas à une suspension probatoire pour Patricia. Jugement le 2 octobre.