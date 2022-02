Originaire du Congo, Daphnée Benjamino est revenue en Belgique en 2007. Après avoir cumulé de nombreux jobs ayant peu d’intérêt, elle s’oriente vers l’entrepreneuriat afin de s’épanouir professionnellement. Maman d’un petit garçon de 12 ans, et d’une petite fille de 6ans elle est fort soucieuse de son bien être et notamment de ce qu’ils consomment en guise de sucreries. C’est notamment en partant du constat de la mauvaise hygiène buco-dentaire qu’elle a eu l’idée de lancer cette entreprise. "En effet, les maladies bucco-dentaires sont un véritable fléau. L’OMS estime que 60 à 90 % des enfants en âge scolaire en sont atteints. En Belgique, la part relative des soins dentaires est inférieure à 5% du budget des soins de santé. "

Se fixant le défi d’entreprendre en 2022, cette jeune mère de famille se lance dans la commercialisation de sucettes 100% naturelles : « Lollitol » est une gamme de sucettes gourmandes qui prennent soin des dents, des os et du système immunitaire. "Elles sont sans sucre, sans colorant ni conservateurs, et sans gluten. Conçues avec des ingrédients d’origine naturelle, sans conservateurs, sans colorants artificiels, ces nouvelles sucettes contribuent à la minéralisation des dents. Gouteuses et sucrées, elles présentent une valeur calorique nulle. Enfin, elles contiennent des vitamines C et sont exempts de toute substance d’origine animale, donc adaptées aux vegans."

