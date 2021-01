Longchamps: plus de 95% des résidents seront vaccinés Namur Grégory Piérard © D.R.

La Maison de Repos « Les jours Heureux » à Longchamps recevra ce mercredi matin 150 vaccins contre le Covid-19. Ils proviendront de la Clinique Saint-Luc de Bouge qui approvisionnera également la Maison d’Harscamp, la Closière, la Pairelle et la Résidence CHC Landenne. « J’ai reçu un mail de l’AVIQ le 26 décembre au soir, m’indiquant que nous étions dans les premiers heureux élus », explique la directrice Kristel Carlier. « C’était un samedi soir et nous devions donner le nombre de doses que nous souhaitions pour le 30. Cela a été un peu la course. »