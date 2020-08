Les travaux de la rue de l’Eglise à Lonzée consisteront en un raclage de l’asphalte existant (11 cm) et en la repose de deux nouvelles couches d’asphalte. La date précise des travaux n’est pas encore déterminée, mais ils se dérouleront pendant le mois d’août, entre le lundi 10 aout et le vendredi 28 août 2020.

"Pendant les travaux de raclage et de préparation, l’accès des riverains sera possible mais très difficile, en raison de la dénivellation de plus de 10 cm. La circulation des autres usagers sera interdite. Durant les deux jours de pose du nouveau tarmac, dont vous serez informés lors des travaux, la rue sera totalement fermée à la circulation. Nous vous demanderons de sortir vos véhicules le matin avant le début de la pose (une zone sera à disposition sur la N4 pour garer les véhicules), informe l'administration communale de Gembloux.

La rue de l’Eglise (dans son tronçon côté centre de Lonzée) sera mise en voie sans issue et fermée à hauteur de la pharmacie.

La déviation pour le centre de Lonzée se fera par Beuzet via la RN4, la rue de la Station, la rue des Quatre Vents et le Vieux Chemin de Namur.

Les rues de la Maladrée et Try-Ansquet seront mises en « voie sans issue » et fermées sur la rue de l’Eglise. Elles seront accessibles via la rue Ponlot.