Le 9 janvier 2021, une culture de 800 plants de cannabis a été démantelée dans un bâtiment de Rosée (Florennes) à la suite d'une perquisition. C'est un voisin qui a prévenu la police, alerté par le bruit d'un motoculteur et la présence récurrente d'une voiture sur place alors que les lieux étaient normalement inoccupés. Quatre personnes ont été interpellées. Un Belge et trois individus originaires d'ex-Yougoslavie. Ce mercredi matin, de lourdes peines ont été prononcées à leur encontre. Le Belge, dirigeant de l'association, a écopé de 5 ans ferme. Les trois autres ont écopé de quatre ans avec sursis probatoire, deux ans ferme et d'une peine de travail de 200h.

Le bâtiment dans lequel les 800 plants de cannabis ont été retrouvés est un ancien restaurant, loué par un habitant de Sambreville. Ce dernier est poursuivi pour être à la tête de cette association mais il conteste les faits mis à sa charge. Il voulait, selon lui, faire de ce bâtiment un espace de coworking. Mais avec les difficultés financières auxquelles il devait faire face et les importants travaux que nécessitaient les lieux, il a choisi de sous-louer le bâtiment tout en conservant une petite partie pour lui. La personne à qui il a sous-loué le bien et dont il ne connaît pas l'identité, aurait encore sous-loué les lieux aux trois ex-Yougoslaves qu'il dit être à l'origine de cette culture. Il a reconnu avoir eu connaissance des faits en juillet 2019 mais n'a pas prévenu la police par peur de représailles. Cette version n'a pas été suivie par le président du tribunal, qui a même estimé que le principal prévenu se moquait de lui et des enquêteurs. "La thèse du cowoarking n'est pas crédible. En 14 mois, rien n'a été installé. Des fenêtres étaient calfeutrées, un bruit d'extracteur d'air était audible et la consommation d'électricité était anormale." Il a aussi mis en avant que le loyer de sous-location, à une personne qu'il n'était pas en mesure d'identifier, était payé en liquide. Parmi les autres éléments retenus : le fait que le Sambrevillois a installé une caméra de surveillance donnant sur les chambre de culture. Les images ont été exploitées. On l'y voit notamment manipuler du terreau spécifique à la culture de cannabis et d'autres matériaux. Son matériel informatique a aussi été examiné. L'homme avait effectué des recherches sur la culture de cannabis.

Les trois individus qu'ils incriminaient avaient part ailleurs indiqué être venus cultiver du cannabis à la demande du Belge.