Le tribunal de Namur a prononcé ce jeudi de lourdes peines de prison et d’amende à l’encontre d’une bande de Marseillais spécialisée dans le vol par ruse de cartes de banque et d’argent.

7 prévenus originaires de Marseille étaient impliqués dans de nombreux faits de vol de cartes de banque et d’argent, qui se sont déroulés en 2017 en Wallonie et à Bruxelles, le plus souvent au préjudice de personnes âgées ou vulnérables. A eux 4, les prévenus présents à l’audience du 17 octobre dernier auraient dérobé près de 250.000 euros.

Les 88 préventions figuraient dans une citation de près de 48 pages. Dans la cité phocéenne, on dénombrerait une cinquantaine de carteurs : des experts dans le vol et la manipulation des cartes de banque. Ceux-ci en faisaient partie et avaient en commun une réelle addiction au jeu. Et c’est celle-ci qui les a amenés à investir un nouveau territoire en 2017, Bruxelles pouvant être rallié en TGV depuis Marseille en moins de 5 heures. Le fait que, dans notre pays, les plafonds de retrait sont plus élevés que dans la plupart des pays européens était sans doute un attrait supplémentaire. L’argent une fois empoché, les malfrats l’utilisaient pour mener la belle vie, le flamber au casino, jouer au Tiercé et au Lotto.

A.H., qui n’avait plus droit au sursis vu ses antécédents, a été condamné à une peine de 4 ans et 6 mois de prison ferme et à 40.000 euros de confiscation. Son frère, A.H, écope d’une peine de ferme de 4 ans et de 50.000 euros de confiscation. G.R. est condamné à une peine de prison de 37 mois, assortie d’un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée, 20.000 euros lui sont confisqués. L.T. écope d’une peine de 30 mois de prison assortie d’un sursis 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée et de 10.000 euros de confiscation. Des prévenus ont fait défaut à l’audience du 17 octobre. Deux d’entre eux sont condamnés à 4 ans de prison ferme. Le dernier écope de 5 ans et d’une confiscation de 191.000 euros. Au civil, ils devront rembourser leurs victimes.

"Ils utilisaient la technique du billet oublié", expliquait le substitut Delannay. "Une fois leur retrait effectué, ils faisaient croire à leur victime qu’elle avait oublié une coupure de 20 euros dans le distributeur. Profitant de la confusion, ils subtilisaient la carte de banque après avoir noté le code, avant de faire croire à la victime que la carte était avalée. Ils proposaient alors d’appeler Card Stop, composaient le numéro et appelaient en fait un autre complice. Ils agissaient de préférence le vendredi, afin de pouvoir piller les comptes durant tout le week-end et ce, alors que la victime était en confiance et ne se méfiait de rien, vu que sa carte avait été bloquée. Ils y allaient à fond, en s’attaquant aux comptes à vue, en réalisant des transferts entre les comptes des victimes, en augmentant les plafonds de dépense ou en ponctionnant les comptes plusieurs fois et en faisant même, parfois, des transferts entre les comptes de plusieurs victimes."

JVE