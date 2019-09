Le conducteur responsable de la collision avait bu.

Un accident mortel a eu lieu à Loyers dimanche vers 11 h 15.

Deux jeunes, l'un né en 1990 et l'autre originaire d'Yvoir né en 2000, faisaient la course rue de Maizeret, qui mène vers Loyers, chacun à bord d'une Twingo.

Le plus âgé, le premier, connaissait les lieux. Arrivé dans un virage dangereux, le second conducteur a raté son tournant avant de déborder sur la bande de gauche et d'emboutir un véhicule qui venait en sens inverse.

La voiture était occupée par un couple de Loyers. L’homme est gravement blessé mais ses jours ne seraient pas en danger. Son épouse est décédée sur le coup. Elle était née en 1936. Le conducteur accidenté est lui aussi blessé gravement mais ses jours ne sont pas en danger.

Vu les circonstances, les deux jeunes ont été privés de liberté, y compris celui qui est hospitalisé.

Le dossier a été mis à l’instruction, les circonstances exactes restent à déterminer, mais la vitesse semble être la cause de l'accident. Le conducteur responsable de l’accident avait bu, mais son taux d'alcoolémie n'est pas communiqué.