Le Comité organisateur de la Miaou était particulièrement motivé à l’idée d’organiser à nouveau l’édition de 2021 après avoir dû faire l’impasse en 2020.

Les organisateurs viennent cependant d'annuler les festivités. Ils expliquent : "Lors d’un contact pris il y a déjà plusieurs semaines avec le bourgmestre, celui-ci avait dit son soutien à l’initiative sous toute réserve des règles sanitaires qui seraient d’application à cette période. Depuis le dernier comité de concertation, nous avons désormais davantage de précisions sur les contraintes d’organisation. Force est de reconnaître que, pour que l’organisation de la manifestation conserve son caractère convivial, les mesures imposées par le fédéral sont trop strictes et peu réalistes pour notre événement. Il faudrait pouvoir sortir du cadre des règles imposées par le Codeco pour permettre la tenue de l’événement de manière satisfaisante, ce que la Ville et son bourgmestre ne peuvent pas autoriser et ils l’ont signifié à notre comité.C’est donc à regret que l’édition 2021 se voit annulée."