Celui qui a ouvert son resto dans la ferme familiale depuis ses 20 ans n’arrête pas d’initier des projets et de partager sa motivation et son enthousiasme pour changer le modèle alimentaire actuel.

Il y croit tellement à ce changement de paradigme afin de nourrir correctement le producteur comme le consommateur dans le respect de la nature qu’il investit ses propres économies dans des infrastructures. Son but ? Permettre à d’autres producteurs qui partagent les mêmes valeurs de développer leur projet, seuls ou ensemble.

"Il n’y a pas d’exigence de rendement. Je travaille beaucoup depuis très jeune. Je ne pars pas en vacances à l’étranger. Alors j’investis dans les Artisans de Bossimé." C’est le nom de la couveuse d’entreprises privée qu’il a lancée au sein d’une exploitation agricole de plusieurs générations.

Parmi les artisans qui partagent l’énergie et les équipements des Artisans de Bossimé, on trouve un maraîcher, un fabricant de pâtes fraîches, un créateur de fromage végétal, un producteur de Kombucha (thé fermenté légèrement pétillant), une marque de gin locale et ses dérivés, un glacier spécialisé dans le végétal, un cultivateur qui transforme ses légumes en tapenades… La plupart en bio, avec ou sans label.

Il appelle cela le "coworking agricole".