Il a été blessé. La sortie de route s'est produite samedi après-midi.

Un accident de moto est survenu samedi à Lustin, selon nos confrères de Sud Presse.

On le sait: les lacets des communes du bord de Meuse sont très appréciés des motards par beau temps. Ils peuvent aussi se révéler dangereux.

C'est ainsi qu'un motard a fait une sortie de route et a embouti la terrasse d’une habitation privée située rue de la gare à Lustin. On ne connaît pas les circonstances de cette sortie de route: le motard semble avoir été seul en cause.

Les pompiers de la zone ont dû intervenir vers 14h50. Une ambulance a aussi été envoyée et a emmené le motard blessé à l’hôpital.