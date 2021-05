"L’alcool ne rend pas violent, il désinhibe. Il vous permet d’être vous-même", entend-on souvent dans la bouche des représentants du parquet de Namur lorsqu’il s’agit de commenter des faits de violence sous influence. C’est ce qu’a à nouveau mis en avant la substitue Hélène Mascart, ce lundi matin, devant le tribunal correctionnel de Namur, au moment d’évoquer les poursuites engagées à l’encontre d’un jeune homme qui a frappé son beau-père (Ndlr : le compagnon de sa maman) et sa compagne, les 11 mai et 1er novembre 2019 à Namur. Au-delà des violences, l’alcool est bien une constante dans ce dossier.

Le 17 mai, le prévenu et son beau-père ont eu une altercation verbale alors qu’ils se trouvaient au bowling de Namur. Après avoir reconduit un ami, le prévenu s’est stationné sur le bord de la route en sachant que son beau-père allait passer par là. Lorsqu’il l’a vu arriver, il a bloqué son véhicule et lui a ensuite porté des coups. "La victime a eu la lèvre supérieure arrachée et une plaie au cuir chevelu. Ces deux blessures ont dû être suturées. Son bridge dentaire a été expulsé", explique le parquet de Namur. Le prévenu, qui était ivre, indique avoir lui aussi reçu des coups ainsi que du gaz lacrymogène dans les yeux.

Le 1er novembre, d’autres faits de violence ont été commis à l’égard de sa compagne, à la suite d’une dispute après une journée à Aqualibi. Une fois encore, il était sous l’influence d’alcool. "Il s’en est pris à elle en l’étranglant à plusieurs reprises. Il l’a menacée de la tuer puis de se suicider. Il a marqué ses bras et sa gorge avec des morceaux de verre ou écartait ses lèvres avec ses doigts. Elle a cru mourir", plaide la partie civile. La défense demande une peine de probation autonome. L'auteur des faits semble avoir pris conscience de la problématique et a déjà entamé différentes démarches.