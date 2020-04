L'adaptateur a été validé par l'hôpital Sainte-Elisabeth de Namur

La Maison des Jeunes et de la Culture de Champion (MJC Champion) n’est pas restée inactive face à la pandémie du Covid-19. Elle a réalisé pour l’Hôpital Saint-Elisabeth de Namur un adaptateur (filtre) qui permet de transformer le masque de plongée Decathlon en un respirateur adéquat pour le personnel médical. Cet adaptateur a d’ailleurs été validé par l’hôpital. Cette réalisation en impression 3D a été conçue par Florian Valentin, animateur 2.0 de la MJC Champion. Pour Natacha Deprez, Directrice : « cette initiative démontre à la fois la créativité du monde associatif et sa résilience et s’inscrit dans notre objectif principal : faire de nos jeunes et moins jeunes des CRACS (Citoyen Responsable Actif, Critique et Solidaire) »

Pour les membres de la MJC Champion, la solidarité et le vivre ensemble ne sont pas de vains mots. Les pièces réalisées sont offertes et le fichier de la pièce est en téléchargement libre sur leur page Facebook - https://www.facebook.com/MJCChampion/ - ou via ce lien : https://www.thingiverse.com/thing:4307967?fbclid=IwAR0V2GTGddhsO-F9vsBQ8DDRqBV6fywYUPNc8ZWN3TbX7nMdk86eCmnTrAo

La MJC Champion, organisme agréé par la Fédération Wallonie Bruxelles, a ouvert en septembre 2019 son M@kers Lab et s’est dotée d’un matériel performant dont une imprimante 3D qui permet la réalisation des adaptateurs. Le M@kers Lab est ouvert à toutes et tous les mercredis de 13h à 18h (fermé pour raison de pandémie pour le moment).