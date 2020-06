Il a abordé l'application des mesures de déconfinement, secteur par secteur.

Le bourgmestre de Namur Maxime Prévot a tenu ce samedi après-midi un point presse durant lequel il a fait le point sur l'application des différentes mesures de déconfinement annoncées cette semaine, secteur par secteur, pour la commune de Namur.

Maison de repos. La situation sanitaire dans les maisons de repos du CPAS de Namur est désormais stable et sous contrôle. A partir de mardi, les visites seront à nouveau autorisées. « Chaque résident aura droit à une bulle de quatre personnes, mais deux à la fois pour éviter qu'il y ait trop de monde », précise Maxime Prévot. Les nouvelles admissions ont par ailleurs repris tandis que le centre d'accueil de jour du Grand Pré de Wépion rouvrira la semaine prochaine.

Tourisme. Le centre d'information touristique de la gare de Namur rouvrira ce lundi, 7j/7. « Il y aura quatre personnes à la fois et le masque sera obligatoire. Les visites guidées reprendront progressivement mais il est conseillé de prendre contact avec l'Office du tourisme car la plupart des guides sont âgés et considérés comme à risque. » Les activités à la Citadelle de Namur reprendront quant à elles le 15 juin. « Le port du masque sera obligatoire dans les souterrains et conseillé en dehors. » Le PARF (Parc Astrid Reine Fabiola) va, lui, rouvrir le 1er juillet. Quant aux Namourettes, la Ville de Namur est favorable à une reprise mais doit néanmoins obtenir l'autorisation de la Région et des Voies navigables.

Culture. Les musées communaux seront à nouveau accessibles dès le 9 juin, uniquement sur réservation faite par téléphone ou internet. Les visites pourront être individuelles ou groupées, d'une heure maximum, du mardi au dimanche entre 14h et 18h. « Le matin, de 10h à 12h, sera consacré aux PMR et +65 ans. Le port du masque est conseillé et l'utilisation du gel à l'entrée obligatoire. Les entrées se feront toutes les 15 minutes pour gérer les flux. »

Sport. Les halls sportifs communaux peuvent également rouvrir. Seuls ceux de Belgrade (travaux) et Jambes Souvenir (accueil des sans-abri) restent fermés. Quant à Tabora, les trois plateaux du haut seront accessibles, dont un réservé aux sports se pratiquant sur tatami. « Les cafétérias peuvent quant à elles rouvrir aux mêmes conditions que le secteur Horeca. » L'accès aux terrains de foot sur gazon reste quant à lui interdit jusqu'au 12 juillet comme chaque année.

Stages et plaines de jeux. La Ville de Namur se dit confortée dans son approche d'anticipation de maintenir les différentes plaines d'été. « Les réservations déjà faites seront prises en compte. A partir du 15 juin, les inscriptions seront ouvertes à tout le monde. »

Etat-civil et population à l'Hôtel de Ville. Les rendez-vous ne sont plus obligatoire (sauf le samedi).

Marchés et brocantes. La règle des 50 ambulants sur les marchés est toujours d'application. Si les brocantes peuvent théoriquement reprendre dès lundi avec un maximum de 50 vendeurs, la Ville ne les autorisera qu'à partir du 1er juillet. « Car notre personnel est pour l'instant occupé sur les demande d'extension de terrasse du secteur Horeca. »