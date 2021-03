Le recyparc de Malonne a été construit en 1994. On y dénombre près de 60.000 visites annuellement ce qui en fait le second recyparc le plus fréquenté de la province de Namur. Les travaux viseront à ajouter 3 conteneurs à quai afin d’offrir une plus grande disponibilité de ceux-ci lors des périodes d’affluence, réorganiser la sortie des véhicules pour une meilleure sécurité des usagers et agrandir la partie haute du site, pour accueillir plus de matières valorisables.

Le site sera inaccessible aux usagers à partir de ce lundi 8 mars, jusqu’au 12 avril inclus

Durant cette période, ils sont invités à se rendre dans les recyparcs d’Anhée, La Bruyère et Jemeppe sur Sambre. Ceux de Naninne et Champion sont déjà fort fréquentés et le BEP déconseille de s’y rendre.

Dès mi-avril, la seconde phase couvrira l’extension (l’ajout des trois quais) à l’arrière du site, côté Sambre. L’exploitation du recyparc et travaux cohabiteront. Le site sera accessible mais son fonctionnement sera probablement perturbé voire légèrement réorganisé. Il se peut notamment que le dépôt de certaines matières soit temporairement suspendu.

La fin des travaux est prévue fin juin 2021.