Lundi, vers 18 h 50, un accident mortel impliquant une voiture et une moto s’est produit chaussée de Charleroi, à Malonne, à hauteur de l’usine Arcelor-Mittal.

Le motard, né en 1982, circulait sur la RN90 en direction de Namur lorsqu’il a heurté une voiture qui effectuait une manœuvre sur la chaussée. Éjecté de son engin, le motard a chuté lourdement au sol quelques mètres plus loin.

Les services de secours de la zone NAGE du poste de Namur se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage, une ambulance ainsi que le PIT (Paramédical Intervention Team) namurois.

Le motard, très grièvement blessé, a reçu une réanimation cardio-pulmonaire. Malheureusement, il est décédé sur place.

Les policiers de Namur se sont chargés des constatations et ont régulé la circulation. Le parquet de Namur a été alerté des faits et a envoyé sur les lieux du drame un expert afin de déterminer les causes exactes de ce dramatique accident.