Deux hommes, nés en 1990 et 1997, étaient alcoolisés et sous stupéfiants. Ils se sont rendus près du Sun7 de Malonne. Après s'être mal garés, ils sont entrés dans le commerce sans masque, avant de s’en prendre à un mineur de 13 ans qui passait par là, pour lui voler son vélo. Des témoins qui assistaient à la scène ont décidé d’intervenir. Ils ont reçu des coups et le mineur a également été frappé. L'un des deux auteurs a exhibé un extincteur et a menacé de frapper avec les autres protagonistes. Plusieurs des intervenants sont blessés, ils ont été placés en incapacité de travail.

Les deux hommes violents ont finalement été arrêtés et privés de liberté. Celui de 1997 habite à Malonne. L’autre, né en 1990, est domicilié à Charleroi et est très connu des services de police et a déjà été condamné par la justice à multiples reprises, pour diverses raisons. Le Service d'Enquête et de Recherches de Namur est intervenu dans le cadre de l'affaire.

Les deux hommes ont été déférés devant un juge d’instruction. Ils devraient être poursuivis pour la scène de coups, mais surtout pour le vol avec violence sur le mineur de 13 ans., "une qualification pénale assez lourde", selon le substitut Hélène Mascart.