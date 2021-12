Les semaines se suivent et se ressemblent pour les agriculteurs. A l'initiative de la Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA), ceux-ci manifesteront une nouvelle fois, ce vendredi dès 11h30, à Jambes et à Namur. La police de Namur annonce que leur présence aura un impact sur la mobilité. "C'est dans le même cadre que les autres fois mais on ne sait pas encore s'ils manifesteront de la même manière", indique Laurence Mossiat, porte-parole de la zone de Namur Capitale.