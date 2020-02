Le secteur forestier viendra avec une colonne d’une dizaine de camions, de plusieurs engins forestiers et de 200 manifestants.

La manifestation de la filière bois organisée à Namur et Jambes ce jeudi 20 février aura un impact sur la circulation à Jambes entre 8h30 et 13h30 (heures approximatives), prévient la police de Namur.

La Confédération belge du bois appelle les propriétaires, les entrepreneurs et les exploitants forestiers à se rassembler à Jambes et faire part de leur mécontentement devant la Présidence du Gouvernement wallon (Élysette). On attend une colonne composée d’une dizaine de camions, de plusieurs engins forestiers et d'environ 200 manifestants.

Voici les perturbations prévues selon un timing estimé par la police:

entre 7h et 09h30 : les manifestants se rassembleront Avenue Prince de Liège à Jambes, devant les bureaux du Département de la Nature et des Forêts – DNF – du SPW.

entre 9h30 et 10h : départ du cortège des manifestants en direction de l’Élysette. Itinéraire : Avenue Prince de Liège - Place Joséphine Charlotte - Avenue Gouverneur Bovesse - Avenue Jean Materne - Rue Mazy.

entre 10h30 et 11h : arrivée du cortège devant l'Élysette où une délégation de manifestants sera reçue.

12h - 12h30 : retour devant la DNF Avenue Prince de Liège.

13h - 13h30 : dislocation de la manifestation et départ des cars et camions.

La circulation des véhicules (dont les bus TEC) sera ralentie, déviée ou interrompue sur l’itinéraire du cortège, le temps du passage de l’ensemble des manifestants.

Par contre, le marché hebdomadaire de Jambes est maintenu et ne devrait pas être impacté par cette manifestation.