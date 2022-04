Après une annulation en 2020 et un parcours virtuel en 2021, le marathon de Namur va enfin pouvoir vivre sa 3e édition, ce dimanche 24 avril. Plus de 3.000 personnes sont déjà inscrites sur les deux distances. La commune de Profondeville est aussi partenaire de l’événement. Les coureurs découvriront un nouveau parcours. Ils ne passeront plus par Andenne mais par Profondeville. Tout cela aura inévitablement un impact sur la mobilité dans les différentes zones fréquentées. Plusieurs mesures de circulation et de stationnement seront prises.

Les parkings de l’Hôtel de Ville, Namur Expo et Saint-Nicolas seront premièrement ouverts et gratuits. La ville invite d’ailleurs les riverain(e) s impacté(e) s par le marathon à s’y stationner.

À Dave, le stationnement des véhicules sera interdit rue de Jambes, sur le parking des alpinistes face aux rochers du Néviau de 00h00 à 10h30.

À Namur, de 4h et 16h, de nombreuses rues seront aussi interdites au stationnement. L’interdition de circulation commencera, elle, à 8h45, Pour d’autres rues, le sens de circulation sera modifié. Ces mesures valent également pour Jambes puisque les rues Mazy, entre l’avenue du Bourgmestre Jean Materne et la rue Champêtre, Wasseige et le quai de Meuse seront impactés.

Dès 9h, la circulation sera interdite avenue Albert 1er, entre le rond-point Albert 1er et la bretelle venant du pont des Grands Malades. Dans ce sens, la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande et la vitesse des véhicules sera limitée à 50 km/h. La circulation des véhicules sera interdite dans la bretelle reliant l’avenue Albert 1er au pont des Grands Malades, pont des Grands Malade. Dans le sens Bouge – Namur : la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une seule bande et la vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h.

Enfin, les lignes TEC (1,2,3,5,9 et 80) desservant le centre-ville de Namur seront impactées par l’évènement.

La liste de toutes les mesures de mobilité qui seront prises est à retrouver sur www.namurmarathon.com/fr/infos-pratiques/mobilite et sur www.letec.be