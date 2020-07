Marc prend soin de la Meuse et de ses alentours entre la Plante et Wépion Namur Sébastien Monmart © D.R.

Si vous êtes un adepte des bords de Meuse entre La Plante et Wépion, vous l’avez à coup sûr déjà vu arpenter le fleuve à bord de son kayak bleu. Plusieurs fois par semaine depuis bientôt neuf ans, Marc ramasse les déchets sur la Meuse et ses alentours. L’homme arbore à chaque fois un drapeau différent pour attirer l’attention des gens et ainsi les sensibiliser à son action.