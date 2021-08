Marc Vinderick, un Namurois de 54 ans, s’est pris de passion pour le vélo en mars 2020. Il a roulé 4.500 kilomètres en neuf mois. Il s’est alors dit qu’il pourrait réaliser un tour de Belgique pour soutenir une bonne cause. "J’ai discuté avec le pédiatre Christophe Chantrain, de Sainte-Elisabeth et il m’a parlé de l’ASBL Cap Espérance dont il est le vice-président", explique Marc. "L’objectif de cette association est d’améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents atteints d’une maladie du sang, d’un cancer ou d’une maladie immunitaire ainsi que celle de leur famille. C’est une cause qui me touche beaucoup. Pendant dix ans, j’ai géré le bar lors du rallye Télévie."

Concrètement, Marc a réalisé un parcours à vélo de 4.020 kilomètres. Il a traversé toute la Belgique du 1er au 31 juillet dans le but de récolter de l’argent au profit de l’ASBL. "À l’arrivée, j’ai été un peu choqué d’apprendre de n’avoir pu réunir que 1200 euros. Ceci dit, ce n’était que la première année que je me lançais ce défi. Il y a eu un peu de publicité mais je présume que je ferai mieux la prochaine fois."